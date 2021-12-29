В России назвали причины газового кризиса в Европе

Вице-премьер России Александр Новак назвал основные причины газового кризиса в Европе, сообщает Лента.Ру.

Он указал, что Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Политик объяснил, что спот не позволяет спрогнозировать среднесрочную и долгосрочную перспективу на рынке. В результате летом европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, поскольку газ ушел на экономически более благоприятные рынки.

Кроме того, на рост цен повлияла прошлая холодная зима. Тогда из-за низких температур на три недели сократилось время для закачки в подземные хранилища, и это не позволило компенсировать разницу между отобранными 66 миллиардами кубометров газа и закаченными 47,8 миллиардами кубометров.

Риски повторения холодной зимы также влияют на фьючерсы. Однако это "обычная рыночная история" , указал Новак.

В завершение вице-премьер отметил, что Европа стала меньше добывать собственного газа, отказываясь тем самым от долгосрочных инвестиций в отрасль. Поскольку банкам давались рекомендации не финансировать традиционные углеводородные проекты, то разработка новых месторождений не ведется, и следует в будущем ожидать еще большего дефицита газа.

Запасы газа в Европе оскудели после того, как российский поставщик перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию с 21 декабря. По словам «Газпрома», европейские покупатели сами не делают заявок. Из-за заморозки поставок стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.

После этого на помощь ЕС пришли США: за выходные, 25 и 26 декабря, страна на треть увеличила поставки СПГ в регион. По подсчетам Bloomberg, на Европу переориентировалось не меньше семи других шедших в Азию кораблей, внимание на тенденцию ранее обращало и Financial Times.

Позднее стоимость топлива пошла вниз, однако остается сравнительно высокой. 28 декабря фьючерсы на январь торговались вокруг отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской ICE.