В ГБР подтвердили производства против Гогилашвили

Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, сообщает Деловая столица.

Об этом в Telegram информировал пресс-центр﻿ ГБР. В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в МВД (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Во втором – по факту возможного превышения служебных полномочий Гогилашвили при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УКУ).

Ранее, об открытии двух досудебных расследований в отношении Гогилашвили 28 декабря сообщал внефракционный нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он показал ответы ГБР и Офиса генерального прокурора на его депутатские обращения по поводу Гогилашвили.