Госдеп подтвердил даты переговоров с РФ в трех форматах
США, а также их союзники и партнеры проведут двусторонние и многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию вокруг Украины, 10-13 января в трех разных форматах. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.
«Мы ждем взаимодействия с Россией и проведения (двустороннего – ред.) диалога по стратегической стабильности 10 января. Кроме того, как мы понимаем, РФ и НАТО намерены провести заседание Совета НАТО – Россия 12 января, а обсуждения в ОБСЕ запланированы на 13 января», - проинформировал представитель Госдепа.
Он подчеркнул, что подход действующей администрации США в отношении Украины является четким и последовательным.
«Мы стремились объединить Альянс вокруг двух подходов – сдерживания и дипломатии. У нас в НАТО общая позиция по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если нападет на Украину, и мы также едины в нашей готовности участвовать в дипломатии, основанной на принципах», - отметил Прайс.
Комментируя содержание переговоров, он заметил, что ожидается обсуждение обеспокоенности с обеих сторон. При этом спикер Госдепа подчеркнул:
«Мы всегда будем придерживаться принципа «ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров».
Прайс в очередной раз выразил приверженность администрации США дипломатическому решению конфликтов.
«Мы считаем, что открытые каналы диалога, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал, ведь мы стремимся к деэскалации потенциального военного конфликта на территории Украины и вокруг нее», - подытожил представитель Госдепа.