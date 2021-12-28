Госдеп подтвердил даты переговоров с РФ в трех форматах

США, а также их союзники и партнеры проведут двусторонние и многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию вокруг Украины, 10-13 января в трех разных форматах.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

«Мы ждем взаимодействия с Россией и проведения (двустороннего – ред.) диалога по стратегической стабильности 10 января. Кроме того, как мы понимаем, РФ и НАТО намерены провести заседание Совета НАТО – Россия 12 января, а обсуждения в ОБСЕ запланированы на 13 января» , - проинформировал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что подход действующей администрации США в отношении Украины является четким и последовательным.

«Мы стремились объединить Альянс вокруг двух подходов – сдерживания и дипломатии. У нас в НАТО общая позиция по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если нападет на Украину, и мы также едины в нашей готовности участвовать в дипломатии, основанной на принципах» , - отметил Прайс.

Комментируя содержание переговоров, он заметил, что ожидается обсуждение обеспокоенности с обеих сторон. При этом спикер Госдепа подчеркнул:

«Мы всегда будем придерживаться принципа «ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров».

Прайс в очередной раз выразил приверженность администрации США дипломатическому решению конфликтов.