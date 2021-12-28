В двух областях из-за непогоды закрыли трассы для грузовиков

Из-за ухудшения погодных условий Укравтодор закрыл движение для грузовых автомобилей на трассах в Запорожской и Николаевской областях, сообщает Укринформ.

Об этом Укравтодор пишет в Фейсбуке. В Запорожской области запрещается движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автомобильной дороге М-17 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

В Николаевской области ограничено движение для проезда тяжеловесного транспорта на участке от Вознесенска до Новой Одессы по дороге Н-24 Благовещенское – Николаев (км 138+000 – км 186+000).

Кроме того, с 21:00 28 декабря действует ограничение проезда тяжеловесного транспорта на автодороге Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев (км 153+527 - км 235+600).

В Укравтодоре отметили, что движение перекрыто для предотвращения осложнений на дорогах из-за ухудшения погодных условий в этих областях. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.