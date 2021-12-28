В Мариуполе прошел праздничный забег Санта-Клаусов

В Мариуполе устроили праздничный забег Санта-Клаусов на пять километров. В забеге приняли участие около 100 горожан, сообщает Укринформ.

«Забег Санта-Клаусов на 5 км. Инициативу поддержали около 100 життелей Мариуполя. Несмотря на дождливую погоду, атмосфера была яркой и веселой» , – информирует пресс-служба Мариупольского горсовета.

Такой тематический забег проходил в Мариуполе четвертый раз. Участниками стали все желающие, независимо от возраста, главное – новогодний образ. Локацией стал Приморский парк.

На финише каждый бегун получил медаль, кроме того, памятными подарками отметили обладателей самых ярких костюмов. Устроил забег в этом году один из мариупольских спортивных клубов.