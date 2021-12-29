Налоги за квартиры по-новому: кто и сколько заплатит

В Украине в 2022 году большинство налоговых ставок не изменят. Однако, из-за повышения социальных стандартов увеличатся налоги на квартиры. Кроме того, усилят контроль и за уплатой части доходов в бюджет, сообщает Обозреватель.

Больше придется платить за квартиры и дома

Украинцы ежегодно должны платить налог за свою недвижимость, если ее общая площадь превышает "норму". Норма в понимании Налогового кодекса составляет 60 квадратов на квартиру и 120 квадратов на дом. Здесь важно учесть, что расчет – на каждого человека. Если жилье разделено в натуре между членами семьи, для каждого будет действовать своя "норма".

В 2022-м платить придется за 2021-й. А так как ставка привязана к минимальной зарплате, то и размер налога увеличится. За каждый "лишний" квадрат (тот, что превышает "норму") придется заплатить 90 грн (было 70,8 грн). К примеру, если вы владеете квартирой площадью в 80 квадратов, оплатить придется только 20. В 2021 году сумма составляла 1416 грн, а в 2022-м – 1800 грн.

Такая норма прописана в 266-й статье Налогового кодекса. Отметим, размер налога составляет до 1,5% минималки. Собранные средства платят в местный бюджет, поэтому местной власти разрешили взимать, к примеру, налог с квадрата в размере не 1,5%, а всего 1% минималки.

Также стоит отметить, что уведомление о необходимости заплатить налог должно прийти в налоговую с места регистрации. С того момента украинцам дают 60 дней для уплаты.

Налоги на дополнительные доходы – ставки не изменят, но контроль усилят

Украинцы ежегодно должны платить налоги с любого дополнительного дохода, если с него не заплатил налог работодатель. В этом году ставка не изменилась, как и прежде, с большей части доходов нужно заплатить 19,5% (18,5% подоходного налога и 1,5% военного сбора).

С недвижимости в бюджет придется отдать 5%, а с заработка за счет профессиональной деятельности или сдачи аренды в недвижимость – те же 19,5%.

Такое обязательство предусмотрено в 162 статье Налогового кодекса. Платить нужно даже с подарков, прощенных долгов и кредитов. Перед этим необходимо заполнить декларации (если сроки не переносят из-за карантина, заполнить документы нужно до мая).

Уже с сентября 2022-го контроль за уплатой налогов могут усилить. Это произойдет после окончания налоговой амнистии (когда любой желающий может легализовать свой доход и заплатить с него небольшой налог). Суть нововведений заключается в том, что налоговики получат возможность контролировать не только доходы, но и расходы украинцев.

Нововведения для физлиц-предпринимателей ("ФОПов")

Единый налог в Украине привязан к прожиточному минимуму и минимальной зарплате. Вместе с их повышением также больше придется платить и мелкому бизнесу. Как сообщает официальное издание ГФС "Вестник", новые размеры налогов рассчитаны, исходя из показателей из государственного бюджета.

Для "единщиков" второй группы: