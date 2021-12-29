Взрыв в больнице Прикарпатья: возросло число погибших

В результате взрыва в Косовской центральной районной больнице в палате реанимационного отделения погибли уже четыре человека. Ранее сообщалось о двух погибших, сообщает Новое время.

Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое – от пожара" , – сообщила она.

По ее словам, еще три человека пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.

Фото: if.npu.gov.ua

Экстренные службы города работают в экстренном режиме.