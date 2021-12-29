Запад готовится к масштабным российским кибератакам - СМИ

Россия может начать разрушительные кибератаки на Запад из-за разногласий в отношении Украины и НАТО. Такое предположение высказали военные эксперты в Великобритании, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Как пишет Daily Mirror, бывший офицер британской военной разведки предположил, что Россия замышляет кибервойну против Украины и Запада, таким образом начав против них гибридную войну. Имя офицера издание не называет.

"Кибератаки по самой своей природе недопустимы и могут рассматриваться как несмертельные. Однако, не считая разрушительной инфраструктуры обороны, энергетики, бизнеса, финансов и служб экстренной помощи - все это может привести к гибели людей, они могут быть абсолютно разрушительными" , - сказал эксперт в комментарии изданию.

Он также отметил, что такая тактика вполне соответствует идеалу гибридной войны, которым часто пользуется Россия.