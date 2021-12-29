В США зафиксировали антирекорд по суточному приросту COVID-19

В США зарегистрировали наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки с начала пандемии. Так, за день положительный результат теста получили 512 553 человека, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Guardian и указывают данные Университета Джона Гопкинса. Предыдущий антирекорд был установлен 8 января 2021 - 294 015 заражений в сутки.

The Guardian уточняет, что в рождественские выходные есть задержка в отчетности: многие центры тестирования, вероятно, были закрыты в праздничные дни, а это значит, что некоторые результаты тестов, вероятно, были бы перенесены на понедельник и сегодня.