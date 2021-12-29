В мире появилось 400 новых миллиардеров

В 2021 году в мире стало на 400 новых миллиардеров больше. По состоянию на 17 декабря в мире насчитывалось уже более 2 600 миллиардеров с общим состоянием почти в $14 трлн, сообщает Корреспондент.

Согласно данным Forbes, среди женщин самой богатой миллиардершей в 2021 году стала Мириам Адельсон - вдова магната азартных игр (казино) Шелдона Адельсона. Она унаследовала его долю в Las Vegas Sands, составляющую большинство ее капитала, который эксперты оценивают в $27,1 млрд.

Большинство новоприбывших в клуб миллиардеров пришли из Китая, где появилось около 160 новых миллиардеров, за ним следуют США с почти 100 новоиспеченными богачами. Из Индии и Германии пришло более 20, а Швеция отличилась тем, что дала миру 12 новых миллиардеров. Еще в трех странах появились первые миллиардеры именно в 2021-м.

В частности, в список самых богатых вошли братья-миллиардеры из Болгарии Кирилл и Георги Домушиевы, которые создали империю на ветеринарных товарах, грузовых перевозках, недвижимости и футболе, приватизируя государственные компании, оцениваемые в $4,2 млрд.

В Эстонии в список миллиардеров вошли Кристо Кяерманн и Таавет Хинрикус - основатели платежного сервиса Wise, вышедшего в июле на Лондонскую фондовую биржу.

В Уругвае появилось три миллиардера после запуска IPO международного платежного стартапа dLocal.

Также в список миллиардеров вошли украинцы - Алекс Шевченко и Макс Литвин - основатели инструмента проверки грамматики Grammarly. В ноябре этого года они привлекли $200 млн. от инвесторов, среди которых Baillie Gifford и BlackRock. Поэтому теперь состояние каждого из них оценивается в $4 млрд.

Известно, что более половины новых миллиардеров 2021-го заработали свое состояние на одной из трех индустрий - промышленное производство, технологии и финансы и инвестиции. Промышленное производство стало наиболее прибыльным, особенно в Китае.