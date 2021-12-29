Одесские таможенники способствовали контрабанде айфонов

Чиновники таможенного поста «Международный аэропорт «Одесса» способствовали контрабанде брендовых телефонов, сообщает Укринформ.

По данным Государственного бюро расследований , 25 декабря в аэропорт «Одесса» рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл гражданин Украины с четырьмя чемоданами и по «молчаливому согласию» таможенников прошел зону контроля без осмотра.

Представители внутренней безопасности таможни совместно с работниками ГБР вернули гражданина на проверку багажа. Правоохранители обнаружили у мужчины более 200 смартфонов iPhone на общую сумму более 5 млн гривен.

Телефоны изъяты, решается вопрос о наложении на них ареста. ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Одесской таможни служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК). Досудебное расследование продолжается.