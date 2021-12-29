Швейцария одобрила COVID-препарат Ronapreve

Швейцарский регулятор Swissmedic одобрил препарат Ronapreve для лечения коронавирусной инфекции, сообщает Укринформ.

“Швейцарское Агентство по мониторингу оборота лекарственных средств Swissmedic дало "зеленый свет" препарату Ronapreve, разработанному компаниями Roche и Regeneron, для применения в лечении болезни вследствие заражения коронавирусом, а также для профилактики COVID-19" , - говорится в сообщении SwissInfo.

Отмечается, что препарат Ronapreve, который представляет собой комбинацию двух моноклональных антител "казиривимаб" и "имдевимаб", одобрен для применения пациентами в возрасте от 12 лет - в случаях, когда "не требуется кислородная терапия или госпитализация, и когда существует высокий риск развития тяжелой формы болезни вследствие заражения COVID-19". Согласно информации Swissmedic, препарат также можно принимать в профилактических целях.

"Это первый препарат, сертифицированный швейцарским регулятором для профилактики COVID-19 в случаях, когда иммунный ответ после вакцинации недостаточен из-за других заболеваний" , - отмечается в сообщении.

Ronapreve вводится в виде однократной инъекции в вену или под кожу