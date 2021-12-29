Байден коротко прокомментировал вероятность встречи с Путиным

Американские СМИ обсуждают вероятность участия Байдена и Путина в переговорах в рамках Диалога по стратегической стабильности, намеченных на 10 января, сообщает Укринформ.

Как передает Голос Америки, президент США Джо Байден сказал во вторник «посмотрим», отвечая на вопрос прессы о том, встретится ли он 10 января с президентом России Владимиром Путиным - в тот же день, когда американская и российская правительственные делегации должны будут провести переговоры по вопросам безопасности в Европе.

По информации издания, Белый дом не ответил на просьбу агентства Reuters прокомментировать, имел ли Байден ввиду именно эти переговоры, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным.

Как отмечается, на переговорах, о точной дате проведения которых стало известно в понедельник, будут обсуждаться «опасения США и союзников по поводу роста напряженности вокруг Украины»

На данный момент неизвестно, кто возглавит делегации США и России на переговорах 10 января, уточняет Голос Америки. Во время брифинга один из журналистов попросил официального представителя Госдепа Неда Прайса подтвердить информацию о том, что американскую делегацию возглавит Венди Шерман, заместитель госсекретаря. Прайс отказался подтверждать эту информацию, заявив, что все подробности станут известны в ближайшие дни.