В РФ мигрантов обязали сдавать отпечатки пальцев и тесты на ВИЧ

В России с 29 декабря вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр, сообщает Корреспондент.

По информации МВД России, медицинский осмотр включает в себя тест на наличие инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекцию, а также наркотической зависимости. Все иностранцы должны будут проходить рентгенологическое обследование, сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис.

В федеральном законе говорится, что они должны пройти осмотры у наркологов, психиатров и инфекционистов. Тест на иммунодефицит человека иностранцы могут сдавать в медучреждениях, расположенных только на территории РФ. Справки будут действительны 12 месяцев. Их необходимо будет подтверждать по истечении указанного периода.

Сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотр не нужно гражданам Белоруссии; детям младше шести лет; должностным лицам международных организаций; владельцам дипломатических и служебных паспортов и другим категориям граждан.

Власти России считают, что данные меры позволят улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить уровень преступности.