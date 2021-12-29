В России задумались о возвращении смертной казни

В России возможно возвращение смертной казни. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Согласно материалам российского издания "Коммерсантъ", Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", ее опубликовали на сайте суда. Автор книги утверждает, что не исключает возможности возвращения в России смертной казни.

По мнению Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем" , - заявил Зоркин.

Председатель КС России также напоминает, что формально смертная казнь в стране не отменена, но на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель.