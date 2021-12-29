В Запорожье бизнесмены пикетировали мэрию из-за цен за отопление

Запорожские предприниматели, возмущенные суммами платежных квитанций за тепловую энергию, которые повысились более чем в 5 раз, пришли в мэрию с требованием к руководству города разобраться с новым порядком начислений за отопление, введенным городским концерном "Муниципальные тепловые сети" (МТС), сообщает Интерфакс-Украина.

28 декабря более 50 представителей малого и среднего бизнеса Запорожья собрались в холле Запорожского городского совета с требованием встречи с городским руководством. По их словам, городской концерн МТС с 1 ноября аннулировал договоры на теплоснабжение их предприятий, и ввел для всех абонентов типовой договор присоединения.

Со ссылкой на данный документ, начисления за тепловую энергию стали рассчитываться по новой методике №315 Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В результате квитанции за отопление, полученные запорожскими представителями малого и среднего бизнеса в декабре, "возросли в 5-6 раз, и достигают десяток тысяч гривен за тепловую энергию, предоставленную "в тёплом ноябре".

На встречу с предпринимателями вышел секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, на данное время исполняющий обязанности городского головы Запорожья. Бизнесмены подчеркнули, что их доходы не позволяют оплачивать такие "космические" счета за отопление, в результате чего запорожский малый и средний бизнес начнет массово закрываться.

Также они потребовали от местной власти пересмотреть порядок начислений за потребленное отопление и предотвратить крах малого и среднего бизнеса в городе.

"Действительно, проблема существует: есть Методика №315, которая позволяет несколько вариантов перерасчета, есть пробелы в ней. Нужно это озвучить и передать через городской совет в Кабинет министров, пусть они тоже это увидят" , - заявил собравшимся секретарь горсовета.

Куртев назначил встречу с участием всех заинтересованных сторон, чтобы начать решать проблему, которая уже в ближайшее время приобретет всеукраинский масштаб, поскольку остальные области Украины перешли на новый порядок расчетов за тепловую энергию на месяц позже Киевской и Запорожской областей - с 1 декабря. По словам участников акции, бизнесмены остальных регионов пока еще не видели новых счетов за отопление.

Новый порядок расчетов введен в Украине в соответствии с "Методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг №315", которая была разработана и утверждена Минрегионстроем 22 ноября 2018 года, но в Запорожье еще не использовалась. Ее разработка была предусмотрена Законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" от 22 июня 2017 года.

Переход на типовые договора присоединения для всех потребителей тепловой энергии производился согласно закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах" от 9 ноября 2017 года. Ряд экспертов в области ЖКХ заявляли о несовершенстве всех этих коммунальных новаций. Практическое их внедрение привело к ожидаемым протестам малого и среднего бизнеса.