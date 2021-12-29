В больнице Прикарпатья произошел взрыв, есть погибшие

В результате пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы вечером 28 декабря погибли три пациента и пострадали еще три. Один больной умер от коронавируса, сообщает Факты.ICTV.

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Сообщение о возгорании

Первая информация о пожаре в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы, что расположено на первом этаже четырехэтажного здания больницы, поступила к спасателям в 21.22. Огонь охватил 55 кв. м площади.

До прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы, следователей следственного управления, экспертов-криминалистов, спасателей и других экстренных служб персонал успел эвакуировать из помещения 12 пациентов.

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Что известно о погибших и пострадавших

Сначала местные спасатели заявили, что обнаружили на месте происшествия тела двух пациентов. Однако источники Фактов ICTV сообщили, что предварительно количество жертв составляет три человека.

В полпервого ночи глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук эту информацию подтвердила. Кроме того, по ее словам, еще один человек умер от коронавируса.

Троих пострадавших, которые находились в соседней палате, направили в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где оказывают им весь спектр помощи. Источники Фактов ICTV уточняют, что пострадавшие – в крайне тяжелом состоянии. Утром 29 декабря будет решаться вопрос об их транспортировке вертолетом в ожоговый центр.

Предварительная причина пожара

В Министерстве здравоохранения в 23.08 сообщили, что пожар в Косовской центральной районной больнице вызвал взрыв. Пользователи соцсетей выдвигают версии, что взорваться мог кислородный баллон.

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Реакция Нацполиции

Сейчас полицейские обеспечивают охрану публичного порядка на месте чрезвычайного происшествия. Следователи принимают первоочередные меры для установления обстоятельств и причин пожара.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Вопрос об открытии уголовного производства следователи примут после того, как завершат осмотр места происшествия.

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