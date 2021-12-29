Германия отправит ВСУ военно-полевой госпиталь

Вооруженные силы Украины в 2022 году получат от правительства Германии военно-полевой госпиталь.﻿ Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Факты.ICTV.

"С 2014 года Германия перевела более 13 млн евро на предметы медицинского назначения и оборудования. Благодаря нашим партнерам в январе 2022 Украина получит мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это" , — написал на своей странице в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава военного ведомства также добавил, за период с 2014 по 2021 год лечение в клиниках Германии прошли более 160 украинских военнослужащих.