Авианосец США остается в Средиземном море из-за России

Американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman по приказу министра обороны США Ллойда Остина задерживается в Средиземном море, прежние планы о ее передислокации изменены, сообщает Зеркало недели.

Как пишут издания USNI News и AP, ссылаясь на собственные источники, представитель Минобороны США подтвердил, что группировка пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией вместо того, чтобы через Суэцкий канал переместиться в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке из-за беспокойства по поводу концентрации российских войск на территории Украины.

Как сообщается, изменение в расписании USS Harry S. Truman и кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Как сказал чиновник, это необходимо, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.

Представитель Европейского командования Билл Спейс подтвердил USNI News, что авианосная группировка продолжает действовать в зоне командования Шестого флота США, в которую входят Средиземное и Черное моря. Он не стал комментировать будущие операции группировки, сославшись на то, что они "носят динамичный характер и обусловлены нашей политикой оперативной безопасности".