Ноутбук Lenovo получит планшет со стилусом возле тачпада

Ранее LG заявила о выпуске ноутбука с двумя дополнительными сенсорными экранами, а теперь в соцсетях появились фото похожей модели от Lenovo, сообщает Сегодня.

Это 17-дюймовый ноутбук, главной изюминкой которого стал дополнительный экран у тачпада, пишет инсайдер Эван Бласс у себя в Twitter.

Он также показал новые рендеры устройства, исходя из которого видно, что ноутбук поможет дизайнерам.

Так, к дополнительному экрану прилагается стилус, что делает его похожим на графический планшет.

Второй дисплей можно будет использовать по-разному:

для графического редактора;

дополнительного меню;

панели инструментов;

отдельных программ.

Судя по рендерам устройства, ноутбук, несмотря на нововведения и экран в 17 дюймов, будет тонким и не громоздким.