Ноутбук Lenovo получит планшет со стилусом возле тачпада

Ранее LG заявила о выпуске ноутбука с двумя дополнительными сенсорными экранами, а теперь в соцсетях появились фото похожей модели от Lenovo, сообщает Сегодня.

Это 17-дюймовый ноутбук, главной изюминкой которого стал дополнительный экран у тачпада, пишет инсайдер Эван Бласс у себя в Twitter.

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Он также показал новые рендеры устройства, исходя из которого видно, что ноутбук поможет дизайнерам.

Так, к дополнительному экрану прилагается стилус, что делает его похожим на графический планшет.

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Второй дисплей можно будет использовать по-разному:

  • для графического редактора;
  • дополнительного меню;
  • панели инструментов;
  • отдельных программ.
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Судя по рендерам устройства, ноутбук, несмотря на нововведения и экран в 17 дюймов, будет тонким и не громоздким.

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