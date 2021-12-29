В Минобороны отреагировали на петицию об отмене воинского учета женщин
Петиция об отмене воинского учета женщин в Украине является нормальным демократических процессом, но паника безосновательна, заявила заместительница министра обороны Анна Маляр, сообщает Новое время.
"Воинский учет — это не призыв и не мобилизация. Никого в армию не будут забирать из женщин. Мы сейчас говорит только об обновлении норм, которые касаются постановки женщин на воинских учет", — отметила она в эфире телеканала 1+1.
Маляр объяснила, что нормы воинского учета женщин были всегда. В постановлении Кабмина 1994 года был перечень из около 40 профессий, представительницы которых подлежали учету. Этот список был засекреченным, но в 2008 году появился в открытом доступе.
Именно это постановление заменили новым приказом, так как многих профессий уже не существует из-за технического прогресса, а некоторые профессии появились. С тем и связана необходимость обновления учета.
"Паника и страх безосновательны, никоим образом кардинально не изменится жизнь женщин", — резюмировала представительница Минобороны.
Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.
Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут до конца 2022 года встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к воинской службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).