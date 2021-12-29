Американский офицер прокомментировал угрозу нападения РФ на Украину

Президент России Владимир Путин не заинтересован в полномасштабной войне против Украины, поскольку сегодня он и так добивается всего чего хотел, сообщает Украина 24.

Такое мнение высказал военный аналитик, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

"Обычно война не начинается, когда говорят - вот сейчас, сейчас... Вам никто не говорил - вот сейчас у вас аннексируют Крым, начнется война на Донбассе. Это все случилось в течение нескольких дней... Из моих наблюдений - зачем Путину война с Украиной на сегодняшний день? Он добился всего чего хотел. Пойти в лобовую атаку с Украиной... Сейчас уже не 2014 год, армия не та, генералы не те" , - отметил американский военный.

Как подчеркнул военный аналитик, чтобы остановить Россию, "все что нужно - обрушить цены на нефть, и не нужна никакая армия".

"Это единственный кислород, который поступает в Россию. Так было при предыдущей американской администрации. Сейчас выросли цены на нефть, он видит, что власть в Америке и везде беззубая и импотентная" , - заявил он.

Также Табах выразил уверенность в том, что российский газопровод "Северный поток-2" скоро заработает:

"Германия и Россия будут получать миллиарды долларов. Вот вам и гарантия, что Украина никогда не вступит в НАТО, потому что Германия никогда за это уже не проголосует".