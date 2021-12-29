Американский офицер прокомментировал угрозу нападения РФ на Украину
Президент России Владимир Путин не заинтересован в полномасштабной войне против Украины, поскольку сегодня он и так добивается всего чего хотел, сообщает Украина 24.
Такое мнение высказал военный аналитик, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
"Обычно война не начинается, когда говорят - вот сейчас, сейчас... Вам никто не говорил - вот сейчас у вас аннексируют Крым, начнется война на Донбассе. Это все случилось в течение нескольких дней... Из моих наблюдений - зачем Путину война с Украиной на сегодняшний день? Он добился всего чего хотел. Пойти в лобовую атаку с Украиной... Сейчас уже не 2014 год, армия не та, генералы не те", - отметил американский военный.
Как подчеркнул военный аналитик, чтобы остановить Россию,
"все что нужно - обрушить цены на нефть, и не нужна никакая армия".
"Это единственный кислород, который поступает в Россию. Так было при предыдущей американской администрации. Сейчас выросли цены на нефть, он видит, что власть в Америке и везде беззубая и импотентная", - заявил он.
Также Табах выразил уверенность в том, что российский газопровод "Северный поток-2" скоро заработает:
"Германия и Россия будут получать миллиарды долларов. Вот вам и гарантия, что Украина никогда не вступит в НАТО, потому что Германия никогда за это уже не проголосует".