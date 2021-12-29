Стало известно, какие автомобили будет выпускать ЗАЗ

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в 2022 году планирует активно выпускать легковые автомобили и автобусы. Об этом сообщил спикер корпорации "Укравто" Дмитрий Скляренко, сообщает Today.ua.

По его словам, в Запорожье в 2022 году планируют выпускать автомобили группы Renault, компании Kia, а также собственные автобусы ZAZ. Причем новый автобус ZAZ A09 построен на базе шасси Mercedes-Benz.

В частности, в следующем году ЗАЗ будет выпускать седан Kia Rio, внедорожный хэтчбек Kia Rio и купе-кроссовер Renault Arkana. Кроме того, продолжится выпуск автобусов ZAZ A08 и ZAZ A10. Также планируется начало серийного производства автобуса ZAZ A09 на базе шасси Mercedes-Benz.

ZAZ A09 уже получил украинскую сертификацию, а в 2022 году Mercedes-Benz проведет его аудит. Это даст возможность выпустить первую партию автобусов A09.

Нужно отметить, что Скляренко ничего не сказал про автомобили Lada, которые с 2020 года ЗАЗ выпускает из российских машинокомплектов. Значит ли это, что в Запорожье хотят прекратить их производство – не известно. Скорее всего, нет, так как ранее сообщалось, что в Украине с 1 января 2022 года подорожают все новые автомобили Lada.