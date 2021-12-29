Под Киевом "скорая" врезалась в электроопору: есть пострадавшие

В селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) на улице Пушкина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В результате аварии движение транспорта перекрыто, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Автопроисшествие в поселке Софиевская Борщаговка. В связи с ДТП на улице Пушкина, вблизи дома 20, движение транспортных средств перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства ДТП устанавливаются" , - говорится в сообщении полиции.

Фото: "Магнолия-ТВ"

Как проинформировали правоохранители СМИ, ДТП произошло во время того как карета скорой ехала на вызов из Киева.

"Заезжая в частный сектор водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и медик, сидевший впереди. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что, предварительно, травмы не серьезные" , - рассказали в полиции.

Фото: "Магнолия-ТВ"

Известно, что на месте происшествия работали спасатели, которые разбирали последствия аварии, для того чтобы разблокировать проезжую часть и правоохранители.