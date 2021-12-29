Во Франции после Рождества сообщили о новом COVID-рекорде

Органы здравоохранения Франции во вторник 28 декабря сообщили о почти 180 тысячах новых заражений коронавирусом, сообщает Европейская правда.

Показатель – 179 807 новых больных – почти вдвое превысил предыдущий максимум. Хотя цифры приводятся "за 24 часа", вероятно, сюда вошли также данные тестов, сделанных ранее, которые задержались через праздничные выходные. Такое предположение позволяет делать то, что после рекордных 104 тысяч больных в сутки на 25 декабря в следующие два дня сообщали о около 30 тысячах заражений.

В среднем за последние 7 дней Франция с населением около 67,3 млн человек ежесуточно регистрировала по 87 тысяч новых случаев.

Во Франции полностью привиты от коронавируса более 76% населения, более 23 миллионов французов уже получили усиливающуюся третью дозу.