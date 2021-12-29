NASA выложило удивительное фото Лапландии из космоса

Этот регион является древним домом саамов, единственного признанного коренного народа Европы, сообщает Сегодня.

От 80 до 100 тысяч саамов проживают в четырех странах и ведут кочевой образ жизни, занимаясь охотой, собирательством и оленеводством, пишет NASA в Instagram.

Фактически, это одно из немногих мест на Земле, где приручили оленей. По оценкам, в Скандинавии живет около 500 тысяч оленей. Большинство из них приручены коренным народом.

Опубликованная фотография составлена на основе данных, полученных из космоса и собранных вместе в диапазоне "день-ночь" и с использованием инфракрасного спектра, отметили астрономы.