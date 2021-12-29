Аптечка на все случаи: как помочь организму от переедания и похмелья

Череда новогодних праздников может стать настоящим испытанием для всего организма: слишком много шампанского – похмелье, слишком много салата оливье – тяжесть в желудке, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram напомнила, что основа здоровья и хорошего самочувствия в эти дни – правильное и умеренное питание.

Она также рассказала, что стоит держать в аптечке, чтобы помочь своему организму в новогодние праздники при помощи натуральных средств, нутрицевтиков и медикаментов, если все же с чем-то перебрали.

Запаситесь ферментами из аптеки: например, фестал.

из аптеки: например, фестал. Можно принимать яблочный уксус до приема пищи, 1 ч. л на полстакана воды.

до приема пищи, 1 ч. л на полстакана воды. Если есть проблемы с кишечником, можно добавить споробиотики (споробактерин, бактистатин).

(споробактерин, бактистатин). Позаботьтесь о работе желчного пузыря: кыст аль хинди, экстракт одуванчика, подорожника, популин, а также, возможно, пригодится артишок (хофитол в аптеке), 500 мг 2 раза в день до еды.

а также, возможно, пригодится (хофитол в аптеке), 500 мг 2 раза в день до еды. Важно нормализовать углеводный обмен, поэтому рекомендую во время всех праздников употреблять миоинозитол, он также хорошо работает и над микрофлорой в кишечнике.

Если плохо переносите вино, возможно, есть проблема с непереносимостью серы, молибден – в помощь, 100-500 мкг.

– в помощь, 100-500 мкг. Также стоит подумать о печени ( гепа-мерц , NAC при переносимости серы, фосфотедилхолин (фосфоглив), расторопша, при переносимости серы и если нет Жильбера).

, NAC при переносимости серы, (фосфоглив), расторопша, при переносимости серы и если нет Жильбера). Позаботьтесь о слизистых: фульвовые и гуминовые кислоты, цинк карнозин.

От отека поможет отвар из березовых почек или лимфомиозот по 15-20 капель до приема пищи 3 раза в день. Курс составляет 8-12 дней.

по 15-20 капель до приема пищи 3 раза в день. Курс составляет 8-12 дней. Похмельный синдром поможет вывести отвар лавзеи.

Также можно использовать энтеросорбенты: хитозан, энтеросгель, кокосовый уголь.

Внимание: перед пременением средств проконсультируйтесь со своим врачом.