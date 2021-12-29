Dacia выпустит новый кроссовер Bigster

В 2022 году Dacia начнет выпускать свой новый большой кроссовер, который будет называться Dacia Bigster. Его цена в базовой комплектации составит около 22 тысяч евро, сообщает Today.ua.

Bigster создается на платформе CMF-B. По своим размерам он будет примерно таким же, как, например, Land Rover Discovery Sport и Volkswagen Tiguan. То есть новый румынский кроссовер будет бюджетной альтернативой Land Rover Discovery Sport и Volkswagen Tiguan.

Dacia анонсировала появление Bigster еще в начале 2021 года, и показала его концепт. Независимые дизайнеры на основе концепта и тизеров сделали рендерные изображения, как может выглядеть эта новинка.

У Bigster будет просторный салон, но предложат ли покупателям версию на 7 человек – пока не известно. В любом случае, у Dacia в 2022 году появится новый минивэн Dacia Jogger с салоном на 7 человек.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Базовыми, видимо, будут моторы мощностью 90 л.с. Будут также двигатели TCe 130 и TCe 150 мощностью 130 и 150 л.с.

Покупателям предложат и полноценную гибридную версию. Dacia в свое время отказалась от гибридной технологии, так как она приводит к увеличению цены на автомобили. Однако, Bigster и Jogger все-таки получат гибридные версии. У них гибридная силовая установка будет базироваться на трехцилиндровом 1,2 л двигателе с турбонаддувом. Мощность такой силовой установки составит 200 л.с.

По предварительной информации, Dacia Bigster в базовой комплектации будет стоить примерно от 22 тысяч евро. Официально эта информация пока не подтверждена.