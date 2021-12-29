Старые и новые вызовы для мировой экономики: инфляция

Шоки и кризисы стали неотъемлемыми спутниками мировой экономики. Резкий рост финансовых, товарных и сырьевых рынков после падения, засилье дешевых денег и политическая нестабильность разбалансировали цепи поставок и привели к рекордной инфляции, сообщает Экономическая правда.

Дефицит микрочипов, очереди в портах, мягкая политика центральных банков, дорогие газ и продовольствие – все эти проблемы мир унес в 2022 год. Некоторые могут принести новые неприятные сюрпризы. Чего следует ожидать?

Инфляция

В 2020 году мир постигла рецессия. Готовясь к обвалу экономики, ФРС 15 марта снизила ключевую ставку до 0-0,25% и запустила программу выкупа казначейских и ипотечных облигаций ежемесячно на 120 млрд долларов.

Несмотря на это, во втором квартале ВВП США обвалился на 31,4%, а за весь 2020 год уменьшился на 3,5% – рекордный показатель с 1946 года. Включение печатного станка сдержало падение американской экономики, однако имело более серьезные и долговременные последствия.

В мире существенно выросла денежная масса. Стремясь поддержать население своих стран, правительства оказывали денежную помощь и увеличивали объемы выплат по безработице. Часть денег достигла целевого назначения, однако более половины из них оказались на финансовых рынках – человечество решило заработать.

1 400 долларов от Байдена: как раздача денег в США повлияет на курс и поддержит украинские власти

Долларов на фондовом рынке стало больше, так что инвесторы вкладывают в более рисковые компании и облигации. Впрочем, эта сказка не могла продолжаться вечно. Работа печатного станка привела к рекордному с 1982 года росту инфляции. Индекс потребительских цен в США повысился на 6,8%, а базовая инфляция – на 4,9%.

Первоначально глава ФРС Джером Пауэлл говорил об инфляции как о временном явлении. Однако впоследствии он признал, что ошибался. Стало ясно, что необходимы осторожные, но немедленные шаги для уменьшения денежной массы. Начать решили с уменьшения покупки облигаций государственного долга США на 30 млрд долл. ежемесячно.

Также в 2022-2023 годах фондовый рынок ожидает трехкратного поднятия ключевой ставки. Что это значит для мировой экономики? Количество денег в обращении сократится, а праздник щедрости завершится. Инвесторы будут продавать рисковые активы и покупать "защитные активы": золото и облигации зарубежных стран.

Печатный станок сделал свое дело, США планируют сворачивать антикризисные меры. К чему готовиться миру и Украине?

Поэтому правительствам и компаниям придется брать кредиты под больший процент. В первую очередь, уменьшение денег в обращении ударит по развивающимся странам и рисковым активам, то есть по бизнесу, который не приносит больших доходов.

В частности, инвесторы будут меньше вкладывать в облигации Украины. Для них желанными станут безрисковые облигации США и Германии. Для стимулирования инвесторов покупать украинские облигации правительство будет увеличивать проценты по ним. Как следствие, обслуживание долга подорожает, что почувствуют на себе все налогоплательщики.

В 2013 году ФРС также сворачивала программу количественного смягчения и поднимала учетную ставку. Тогда на фондовом рынке началась паника, что привело к оттоку капитала из развивающихся стран.

Опытные инвесторы опасаются, что из-за рекордной инфляции ставка ФРС будет расти слишком быстро. Подогревает ситуацию то, что объемы нынешнего фондового рынка намного больше, чем в 2013 году, поэтому он более уязвим.

Несмотря на это, по словам главного стратега Morgan Stenley Майка Уилсона, рынок учел часть рисков, поэтому паника на нем пока не наблюдается.