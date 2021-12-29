"Ковидная" тысяча: один из банков продолжит выплаты на праздники

Государственные банки планируют возобновить выплаты по программе "еПоддержка" после праздников. Однако Monobank планирует продолжать начислять средства украинцам за вакцинацию сразу после заявки в "Дії", пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

Об этом заявил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

"Приняли решение продолжить выплаты "ковидной тысячи" даже после окончания выплат первой волны программы 29.12 (т.е. сегодня)" , - написал он.

При этом Гороховский отметил, что государство планирует возобновить выплаты после праздников.

"А мы даже не будем останавливаться попить водички. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в "Дії"" , - заявил он, отметив при этом, что всего выплаты через Monobank получили уже около 1,8 млн украинцев.

Из них потрачено примерно 400 млн грн.