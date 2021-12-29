Почему отказывают тормоза: 5 причин проблемы

Пожалуй, это одна из самых опасных поломок – отказ тормозов автомобиля в движении. Из-за чего это случается и что делать, чтобы предупредить такую, мягко говоря, неприятность, сообщает Автоцентр.

В большинстве случаев тормоза отказывают на автомобилях с большим пробегом, но есть ситуации, когда такая беда случается и на свежей машине. К счастью, без предупреждения отказы этой самой важной системы автомобиля случаются редко, все-таки конструкторы закладывают в нее повышенный запас надежности и долговечности. И тем не менее, причины проблем с тормозами нужно знать, чтобы заблаговременно принять меры и предупредить отказ.

Обрыв шланга или трубки

Резиновые шланги трескаются от времени и в один далеко не прекрасный день не выдерживают давления жидкости. Металлические трубки ржавеют – когда они стальные, или трескаются от усталости металла – когда они медные. И в первом, и во втором случае в итоге происходит разгерметизация и аварийная ситуация. На автомобилях возрастом старше пяти-семи лет за трубопроводами нужно следить, а лучше поменять наиболее уязвимые детали превентивно.

Закипание жидкости

Паровые пробки в тормозной системе случаются в двух случаях: или при частых и интенсивных торможениях (например, в горах), или при старой тормозной жидкости в системе. Правильно тормозить в горах несложно – это делается кратковременными и интенсивными нажатиями на педаль. Жидкость нужно менять согласно рекомендациям автопроизводителя, обычно это каждые 2 – 3 года, иначе она, будучи от природы гигроскопичной, вберет в себя столько влаги, что температура кипения ее снизится до опасных величин.

Поломка главного цилиндра

Внутри главного цилиндра гидропривода тормозов ломаться практически нечему, и тем не менее там есть манжеты, которые изнашиваются или рвутся, и клапаны, в которых ломаются пружины и лепестки. Эти проблемы наиболее вероятны на старой машине, и они почти никогда не возникают внезапно – обычно им предшествуют необычные ощущения на педали тормоза: увеличенный ход, подклинивание, скрип. Для водителя это должно быть сигналом к немедленной замене или переборке узла.

Мокрые или замасленные колодки

После выезда из глубокой лужи или грязи тормоза могут на время потерять эффективность. Поэтому лучше сразу просушить колодки, проехав с полуприжатой педалью тормоза несколько десятков метров. А вот если на колодки попала смазка или тормозная жидкость, то этот прием не поможет; и чтобы такого не случилось, тормоза нужно обслуживать у квалифицированных механиков, которые вовремя заметят назревающие утечки масла и тормозной жидкости.

Завоздушивание гидропривода

Воздух в системе гидропривода может накапливаться незаметно, постепенно снижая работоспособность тормозов. Сначала просто увеличивается ход педали, чего многие водители не замечают. Но однажды настает момент, когда хода педали уже не хватает для сильного прижатия колодок к дискам и барабанам. Обычно завоздушивание сопровождается утечками жидкости, поэтому на старых автомобилях нужно следить за ее уровнем в бачке. И если он систематически падает, нужно затевать ремонт, не дожидаясь срабатывания аварийного индикатора на панели приборов или отказа тормозов на перекрестке. Кстати, чтобы остановить машину с «провалившейся» педалью, бывает достаточно нажать педаль еще раз или два – если, конечно, для этого будет время.

Другие варианты

Отказ тормозной системы может быть не полным, а частичным, но тем не менее, таким же опасным. Довольно распространенная неисправность – это увод автомобиля в сторону при торможении. Такое бывает при проблемах в одном из колесных тормозных механизмов – например, при «зависании» колодки на направляющих или подклинивании поршня в цилиндре гидравлики. В результат при интенсивном торможении машину может развернуть и вынести на встречную полосу или тротуар – водитель просто не успеет ее удержать. Чтобы такого не случилось, нужна профилактика: при каждом посещении СТО просите механиков осмотреть тормозные механизмы и при необходимости заменить изношенные детали сертифицированными запчастями, проверить подвижность деталей и принять меры для ее восстановления.

В завершение рассказа о проблемах с тормозами нужно напомнить о стояночном тормозе. На большинстве моделей авто он играет роль запасного, аварийного тормоза – поэтому так важно поддерживать «ручник» в исправности, особенно на машинах «в возрасте» и с большим пробегом.