Анонсирован монитор ASUS для дизайнеров и создателей контента

Компания ASUS расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель ProArt PA328QV, рассчитанную на профессиональных пользователей, дизайнеров, архитекторов и создателей контента, сообщает 3Dnews.

Новика имеет размер 31,5 дюйма по диагонали. Панель соответствует формату WQHD: разрешение составляет 3440 × 1440 пикселей при соотношении сторон 21:9.

Обеспечивается 100-процентный охват цветовых пространств Rec.709 и sRGB. Пиковая яркость достигает 400 нит, контрастность — 1000:1. Время отклика равно 5 мс, частота обновления — 75 Гц.

Для подключения источников сигнала доступны интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0. В оснащение входят концентратор USB 3.2 Gen.1 и стандартное гнездо для наушников. Кроме того, есть аудиосистема со стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый.

Подставка обеспечивает полный набор регулировок. Можно изменять углы наклона и поворота экрана, корректировать высоту по отношению к поверхности стола в диапазоне 130 мм, а также переводить панель из альбомной ориентации в портретную.