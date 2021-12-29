ЕС требует участия в переговорах США и России

Евросоюз хочет участвовать в переговорах между США и Россией о гарантиях безопасности, которые должны состояться 10 января. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Die Welt, сообщает Новое время.

Глава дипломатии ЕС убежден, что переговоры будут иметь смысл только при участии Евросоюза.

"Россия хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза — это абсурд. Мы не примем этого. В отношении нас ничего не решается без нашего присутствия" , — подчеркнул он.

Боррель добавил, что его точку зрения разделяет госсекретарь США Энтони Блинкен, который подтвердил это во время телефонного разговора 23 декабря.

Напомним, США и Россия договорились провести переговоры о "гарантиях безопасности" 10 января 2022 года. Они будут посвящены обсуждению проблем, связанных с ростом российских войск у границ Украины.