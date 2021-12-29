Кабмин выделил средства на зарплаты шахтерам

Кабинет министров выделил 300 млн грн на заработные платы и социальные взносы, связанные с их выплатой, работникам государственных угледобывающих предприятий из резервного фонда госбюджета, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение закреплено распоряжении правительства №1733 от 28 декабря, обнародованном на "Урядовом портале" в среду.

Согласно распоряжению, средства выделяются Министерству энергетики на безвозвратной основе. Минэнерго со своей стороны должно в трехдневный срок составить перечень расходов выделенных средств и до 30 декабря отчитаться об их использовании.