Шахтер ведет переговоры по трансферу звездного футболиста
Донецкий "Шахтер" и нидерландский "Аякс" на протяжении нескольких недель работают над сделкой по переходу 24-летнего бразильского вингера амстердамского клуба Давида Нереса, сообщает УНИАН.
Несмотря на отклонение первого предложения по Нересу, "Шахтер" уже готовит второе – финансово более привлекательное. "Горняки" будут готовы заплатить около 15 миллионов евро.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.
Стороны обсуждают и то, какой будет сумма трансфера – будет зависеть от достижений или будет фиксированной. Дончане также готовы оставить "Аяксу" часть экономических прав на Нереса.
Отметим, что в составе "Шахтера" на этой позиции играют Тете и Педриньо. Перед зимней паузой в чемпионате "горняков" покинул Марлос.
Давид Нерес: карьера
- Нерес является воспитанником бразильского клуба "Сан-Паулу".
- В амстердамский "Аякс" бразилец перебрался в 2017 году за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер провел 22 матча, отличился четырьмя голами и двумя ассистами.
- Всего за "Аякс" Нерес сыграл 180 матчей во всех турнирах, отличившись при этом 47 забитыми голами и 41 результативной передачей.
- Давид Нерес сыграл 7 поединков за национальную сборную Бразилии и забил один гол.