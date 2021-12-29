В РФ рассказали об опасениях из-за союза США, Великобритании и Австралии

Действия военного альянса AUKUS (в него входят Австралия, Великобритания и США) в Индийском и Тихом океане вызывают беспокойство у России, поскольку это происходит в непосредственной близости от ее границ, сообщает Лента.Ру.

Об этом рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

"Я хочу сказать, что мы считаем данное соглашение очень опасным. Оно не принесет мир ни региону, ни Индонезии" , — подчеркнула она.

Воробьева пояснила, что деятельность AUKUS может спровоцировать гонку вооружений вместо обеспечения стабильности в регионе. Российский дипломат отметила, что негативная реакция индонезийских властей на создание альянса связана именно с этим.