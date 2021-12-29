В РФ рассказали об опасениях из-за союза США, Великобритании и Австралии
Действия военного альянса AUKUS (в него входят Австралия, Великобритания и США) в Индийском и Тихом океане вызывают беспокойство у России, поскольку это происходит в непосредственной близости от ее границ, сообщает Лента.Ру.
Об этом рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
"Я хочу сказать, что мы считаем данное соглашение очень опасным. Оно не принесет мир ни региону, ни Индонезии", — подчеркнула она.
Воробьева пояснила, что деятельность AUKUS может спровоцировать гонку вооружений вместо обеспечения стабильности в регионе. Российский дипломат отметила, что негативная реакция индонезийских властей на создание альянса связана именно с этим.
"Кто хочет иметь соседей, у которых есть атомные подводные лодки?", — добавила она.