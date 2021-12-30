Новый Бэтмобиль засветился в видеотрейлере

Автомобиль, которому суждено сыграть в грядущем продолжении эпопеи "Бэтмен", выглядит как среднемоторная машина в стиле ретро-маслкаров. Красная подсветка - явный намек на оригинальный Бэтмобиль из 1960-х годов, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Новый трейлер "Бэтмена" дает возможность лучше рассмотреть бэтмобиль, за рулем которого будет гонять Роберт Паттинсон ("Сумерки"). Он выполнен в черном матовом цвете со светодиодной оптикой и красной подсветкой, из-за которой машина выглядит еще более угрожающе.

По словам режиссера Мэтта Ривза, нового "Бэтмена" он снимал с огромным желанием сделать фильм уникальным. А в дизайн автомобиля была намеренно вложена идея "вселяющего ужас". Ривз признался, что сцены с бэтмобилем вдохновлены хоррором "Кристина" Джона Карпентера, снятого по одноименному роману Стивена Кинга.

Ведь бэтмобиль – это не просто транспортное средство Темного рыцаря, а важная составляющая его устрашающего образа.

"Он должен появиться из сумрака, чтобы запугать до смерти. Мне понравилась сама идея, что автомобиль выступает как напоминающий зверя персонаж хоррора" , - отметил режиссер.

Изначально новый "Бэтмен" должен был выйти на большие экраны в июне, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 4 марта 2022 года.