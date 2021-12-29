В Харьковской области вытащили из заносов микроавтобус, "скорую" и грузовики

За прошедшие сутки подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Харьковщины пять раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые оказались в сложных ситуациях из-за погодных условий.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Во всех случаях помощь спасателей была предоставлена вовремя. Водители и пассажиры всех автомобилей смогли самостоятельно продолжить движение до мест назначения, пострадавших нет" , - говорится в сообщении.

Так, возле с. Яблочное спасатели 24-й части ГСЧС вместе с работниками облавтодора помогли водителям четырех легковых автомобилей разбрасывать снежный занос и вытащили их на расчищенный участок дороги.

Возле г. Первомайский микроавтобус Volkswagen Т-5 застрял в снежном заносе. В микроавтобусе находились трое взрослых и двое детей. Спасатели на автомобиле повышенной проходимости помогли водителю авто преодолеть сложный участок дороги.

Кроме того, возле с. Казацкое спасатели вытащили из снежного заноса карету скорой помощи, а в Харькове - помогли водителям грузовиков Renault и Mercedes-Benz, застрявшим в заносах.

По прогнозам Гидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны будет гололедица, ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем (I уровень опасности, желтый).