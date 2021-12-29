"Яготинское" может остановить производство

Компания "Молочный альянс" считает нецелесообразной производственную деятельность молочной отрасли из-за роста цен на энергоносители, сообщает Экономическая правда.

Об этом написал соучредитель "Молочного альянса" Александр Деркач на своей странице в Facebook.

Холдингу принадлежат торговые марки "Яготинское", "Яготинское для детей", "Пирятин", "Славия", "Златокрай".

"15 лет занимаемся молочным бизнесом. Никогда, даже в самые тяжелые 2013-2014 годы, мы не попадали в ситуацию, которая от нас не зависит и ставит вообще вопрос о целесообразности дальнейшей производственной деятельности. Причем всей отрасли, а не только отдельных производителей" , – написал Деркач.

По словам главы наблюдательного совета "Молочного альянса" Сергея Вовченко, заводы группы предупредили своих партнеров о невозможности дальше работать с убытками.

"Ситуация парадоксальная: чем больше ты перерабатываешь молоко и выпускаешь продукцию, тем больше ты получаешь убытков. Цена на газ за год для нас выросла почти в 10 раз (с 5,5 грн./м.куб до 50 грн./м куб). Электроэнергия – в 2,5 раза. Цены на таропаковочные материалы – на 42%, цены на молоко-сырье – на 25%" , – написал Вовченко.

Руководство группы обратилось к хозяйствам с предложением на период до стабилизации ситуации с ценами на газ снизить цены на молоко-сырье на несколько процентов.