"1000 грн за вакцинацию" выплачивают последний день в 2021-м: результаты
Первый этап программы "єПідтримка", по которой выплачивают "тысячу Зеленского за вакцинацию", завершится 29 декабря. После старта выдачи выплат (13 декабря – в тестовом режиме, 19 – официально) деньги получили более 5,5 млн украинцев. Соответствующие счета в банках открыли 6,6 млн граждан, сообщает Обозреватель.
"По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, через Ощадбанк на спецсчета украинцев перечислено более 3,6 млрд грн, из которых граждане уже потратили более 365 млн грн. По информации правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книжную продукцию, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – на железнодорожные перевозки и 10% на другие направления", – приводит статистику трат украинцев пресс-служба президента Украины.
В свою очередь, в "Укрзалізниці" сообщили, что украинцы купили уже 100 тыс. билетов за "ковидную выплату" на общую сумму в 42 млн грн.
"Средний чек одной транзакции составляет 420 грн", – отметили в компании.
Спецпредложения от банков
Ряд банков, которые берут участие в программе, предлагают своим клиентам различные предложения в рамках "єПідтримки". В частности, monobank будет выплачивать деньги и после 29 декабря.
"Приняли решение продолжить выплаты "ковидной тысячи" даже после окончания выплат первой волны программы 29.12. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в Дії", – сообщил у себя в Telegram сооснователь банка Олег Гороховский.
Также он отметил: всего через monobank выплаты получили уже около 1,8 млн украинцев. Потратили же они около 400 млн грн.
Альфа-Банк сообщил о выдаче выплаты 150 тыс. украинцам. А также составил подборку с самыми интересными предложениями от своих партнеров по всей Украине, у которых можно эти деньги потратить:
- попрыгать со скидкой на джамперах в KJ Jump Skill в Днепре;
- погрузиться в искусство в Одесском театре юного зрителя;
- сходить в Музей космонавтики в Житомире;
- "затариться" со скидкой в книжном магазине Буки в Кропивницком.
Помимо этого банк запустил дополнительные "плюшки" для своих клиентов. В частности:
- 5% на покупку билетов Bees Airline на внутренние рейсы на сайте партнера;
- 15% на сертификаты Sport Life при покупке;
- 5% на сертификаты номиналом 250, 500, 1000 грн на CONCERT.UA;
- 10% на сайте Book24;
- 20% на сайте multiplex.ua.
А-Банк предлагает своим клиентам 50 грн кешбека за получение выплаты.
"С 28.12 2021 года клиентам, которые оформили карту "єПідтримка" и подали заявку на получение выплаты от государства, мы начисляем кэшбек 50 грн", – сообщила пресс-служба учреждения.
При этом там отметили, что средства зачисляются на карту практически сразу. На это, уверяют в банке, уходит не более10 секунд.
Кто получил наибольшую выгоду от выдачи выплат
Раздача украинцам денег за вакцинацию оказала благоприятное влияние как на конкретные компании, так и на целые отрасли. По информации delo.ua, наибольшую выгоду от этого получили:
- Дія – которая обзавелась сотнями тысяч новых пользователей;
- monobank – который заполучил десятки тысяч новых клиентов;
- бизнес и банки – которые начали активно партнериться;
- книжные магазины – ведь именно на книги украинцы потратили больше всего "ковидных денег";
- креативная индустрия – которая начала активно бороться (и получать их) за новых клиентов.
Что будет дальше
По словам министра экономики Юлии Свириденко, в дальнейшем "єПідтримка" претерпит ряд изменений. В частности:
- с середины января 2022 года люди старше 60 лет смогут потратить деньги на лекарства в аптеках;
- во 2–3 квартале 2022 года появится возможность подать заявку на получение выплат не через Дію, а в офлайн-режиме;
- в программе будут участвовать новые банки. Если сейчас уже подключилось шесть банков, то еще 13 в процессе подключения;
- банки будут выдавать пластиковые карты для "єПідтримки", которыми можно будет рассчитаться не только онлайн или через Google Pay или Apple Pay, но и офлайн без смартфона.
"Программа будет действовать в течение всего следующего года. Деньги, которые люди получат на свою карту, можно будет потратить в течение четырех месяцев с даты их получения", – рассказала она во время брифинга, который в YouTube транслировал канал "КабМин".