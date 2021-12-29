"1000 грн за вакцинацию" выплачивают последний день в 2021-м: результаты

Первый этап программы "єПідтримка", по которой выплачивают "тысячу Зеленского за вакцинацию", завершится 29 декабря. После старта выдачи выплат (13 декабря – в тестовом режиме, 19 – официально) деньги получили более 5,5 млн украинцев. Соответствующие счета в банках открыли 6,6 млн граждан, сообщает Обозреватель.

"По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, через Ощадбанк на спецсчета украинцев перечислено более 3,6 млрд грн, из которых граждане уже потратили более 365 млн грн. По информации правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книжную продукцию, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – на железнодорожные перевозки и 10% на другие направления", – приводит статистику трат украинцев пресс-служба президента Украины.

В свою очередь, в "Укрзалізниці" сообщили, что украинцы купили уже 100 тыс. билетов за "ковидную выплату" на общую сумму в 42 млн грн.

"Средний чек одной транзакции составляет 420 грн", – отметили в компании.

Спецпредложения от банков

Ряд банков, которые берут участие в программе, предлагают своим клиентам различные предложения в рамках "єПідтримки". В частности, monobank будет выплачивать деньги и после 29 декабря.

"Приняли решение продолжить выплаты "ковидной тысячи" даже после окончания выплат первой волны программы 29.12. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в Дії", – сообщил у себя в Telegram сооснователь банка Олег Гороховский.

Также он отметил: всего через monobank выплаты получили уже около 1,8 млн украинцев. Потратили же они около 400 млн грн.

Альфа-Банк сообщил о выдаче выплаты 150 тыс. украинцам. А также составил подборку с самыми интересными предложениями от своих партнеров по всей Украине, у которых можно эти деньги потратить:

попрыгать со скидкой на джамперах в KJ Jump Skill в Днепре;

погрузиться в искусство в Одесском театре юного зрителя;

сходить в Музей космонавтики в Житомире;

"затариться" со скидкой в ​​книжном магазине Буки в Кропивницком.

Помимо этого банк запустил дополнительные "плюшки" для своих клиентов. В частности:

5% на покупку билетов Bees Airline на внутренние рейсы на сайте партнера;

15% на сертификаты Sport Life при покупке;

5% на сертификаты номиналом 250, 500, 1000 грн на CONCERT.UA;

10% на сайте Book24;

20% на сайте multiplex.ua.

А-Банк предлагает своим клиентам 50 грн кешбека за получение выплаты.

"С 28.12 2021 года клиентам, которые оформили карту "єПідтримка" и подали заявку на получение выплаты от государства, мы начисляем кэшбек 50 грн", – сообщила пресс-служба учреждения.

При этом там отметили, что средства зачисляются на карту практически сразу. На это, уверяют в банке, уходит не более10 секунд.

Кто получил наибольшую выгоду от выдачи выплат

Раздача украинцам денег за вакцинацию оказала благоприятное влияние как на конкретные компании, так и на целые отрасли. По информации delo.ua, наибольшую выгоду от этого получили:

Дія – которая обзавелась сотнями тысяч новых пользователей;

monobank – который заполучил десятки тысяч новых клиентов;

бизнес и банки – которые начали активно партнериться;

книжные магазины – ведь именно на книги украинцы потратили больше всего "ковидных денег";

креативная индустрия – которая начала активно бороться (и получать их) за новых клиентов.

Что будет дальше

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в дальнейшем "єПідтримка" претерпит ряд изменений. В частности:

с середины января 2022 года люди старше 60 лет смогут потратить деньги на лекарства в аптеках;

во 2–3 квартале 2022 года появится возможность подать заявку на получение выплат не через Дію, а в офлайн-режиме;

в программе будут участвовать новые банки. Если сейчас уже подключилось шесть банков, то еще 13 в процессе подключения;

банки будут выдавать пластиковые карты для "єПідтримки", которыми можно будет рассчитаться не только онлайн или через Google Pay или Apple Pay, но и офлайн без смартфона.