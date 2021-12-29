Ярош: Россия готовит провокацию на Донбассе

Бывший лидер "Правого сектора" и командующий "Добровольной украинской армией" (ныне часть ВСУ) Дмитрий Ярош заявил, что Россия планирует провокацию на Донбассе, сообщает Левый берег.

Так он прокомментировал слова главы Минобороны РФ об "американском химическом оружии" на Донбассе.

"Скорее всего, готовится какая-нибудь провокация. Выглядит по крайней мере именно так" , – заявил Ярош.

"Недалеко от Авдеевки находится очистная станция для воды. Там есть хлор. Думаю, они задумали какие-то очень плохие вещи" , – добавил он.

На уточняющий вопрос журналистки Сони Кошкиной, Ярош ответил: не исключено, что могут отравить воду.