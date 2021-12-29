Маск рассказал, какой должна быть политическая система Марса

Для первых небольших марсианских колоний идеально бы подошло "естественное правительство", сообщает Корреспондент.

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что первые колонии на Марсе могут управляться так же, как первые колонии на Американском континенте – прямой демократией. Об этом инициатор "марсианской" программы SpaceX во вторник, 28 декабря, сказал в интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.

По мнению Маска, представительная демократия, когда законы принимают выбранные народом представители, для первых небольших колоний не нужна, и сам он предложил бы "естественное правительство".