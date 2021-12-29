УЗ запустит двухэтажный электропоезд Skoda из Киева во Львов

Акционерная компания "Укрзализныця" запустит двухэтажный электропоезд Skoda в первый рейс по маршруту Киев-Львов, сообщает УНИАН.

"30 декабря 2021 года АО "Укрзализныця" отправит в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту Киев-Львов. Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Поезд будет останавливаться на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь.

Вагоны двухэтажного поезда Skoda оборудованы розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами.

Ранее, в сентябре, "Укрзализныця" публиковала фото обновленного электропоезда Skodа.