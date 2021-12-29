Мужская обувь весна-лето 2022: тенденции и фасоны

Летнее время — пора, когда нужно носить лёгкую обувь, которая не заставляет вас чувствовать себя в ней не комфортно и жарко. Выбор к тому же, широк, большинство дизайнеров отказалось выпускать мужскую обувь в традиционных коричневых, чёрных или белых тонах, сообщает Novafashion.

Основная тенденция мужской летней обуви: наличие спортивных элементов в модели. На сегодняшний день такая обувь уже не считается признаком дурного тона, наоборот, присутствие, например, определенного вида шнурков, характерных только для кед или кроссовок в классических туфлях — является признаком хорошего вкуса.

Подиумы наводнили модели в самых ярких, непредсказуемых цветах, начиная от фуксии, заканчивая ярко-красными тонами.

Про мужские слиперы весна-лето 2022

Изначально слиперы носились только царскими особами. Носилась эта обувь исключительно дома, так как она была мягкой и удобной. На сегодняшний день их носят абсолютно на любые мероприятия. Используемый ранее бархат сменился на чуть более устойчивый замш, также иногда можно встретить кожу или экокожу, появился каблук, чуть более толстая подошва.

Относительно декоративных элементов, то тут смело можно выбирать самые различные модели, ограничения в этом плане практически нет. Носятся слиперы под джинсы или брюки, также трендом прошлого лета — сочетание шорт и слиперов.