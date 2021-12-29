Назван лучший футболист чемпионата Украины 2021 года

Лучшим игроком УПЛ в 2021 году футболисты и тренеры назвали нападающего Днепра-1 и сборной Украины Артема Довбыка, сообщает КОМАНДА №1.

Напомним, что опрашиваем мы по 16 представителей от всех клубов отечественного элитного дивизиона (15 игроков плюс главный тренер), каждый из которых называет свою тройку лауреатов. За первое место начисляется три очка, за второе — два, за третье — одно. В общей сложности мы собрали мнения 240-ка футболистов и 16-ти наставников. В анкетах было упомянуто 97 исполнителей — на два меньше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что в своих тройках респонденты назвали имена 27-ти легионеров, но выиграл отечественный исполнитель. Второй год, кстати, подряд.

Итак, впервые победителем стал представитель Днепра-1 — нападающий сборной Украины Артем Довбык (20-й лауреат за историю). Днепровский форвард набрал 245 очков (32% от максимального числа). На первое место Довбыка поставили 54 человека, на второе — 29, на третье — 25. В общей сложности за лучшего бомбардира нашего чемпионата проголосовало 108 респондентов — 42% от общего числа.

Артем Довбык выиграл опрос по версии семи команд, а наиболее щедрыми по отношению к нему оказались Днепр-1 (40), Александрия (34) и Рух (28). На втором месте финишировал прошлогодний лауреат — полузащитник Динамо Виктор Цыганков (четвертый год кряду попал в тройку призеров), а на третьем — его одноклубник Николай Шапаренко.