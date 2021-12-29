Россия сформировала десантный полк в Крыму

В аннексированном Крыму появился новый десантно-штурмовой полк. О завершении его формирования заявил командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков, сообщает Корреспондент.

"В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны" , – заявил командующий.

Известно, что новый полк ВДВ в Крыму вошел в состав Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии.