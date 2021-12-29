В Украине обнаружено пять новых случаев "Омикрона"

По состоянию на 28 декабря в Украине обнаружили еще пять новых случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава﻿.

Так, первый случай "Омикрона" зафиксировали в Украине 18 декабря. Таким образом, в стране новый штамм коронавируса обнаружили у шести человек. Заболели двое жителей Киева, двое человек из Киевской области, а также по одному во Львове и Днепре.

Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах). Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования, отметили в Минздраве.

Идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.