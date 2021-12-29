Ученые узнали причину распространенной внутриутробной патологии

Исследователи из Великобритании выяснили, почему плод медленно развивается в утробе матери. Оказалось, все дело в борьбе генов отца и матери, сообщает Naked Sciene.

Около 10-15 процентов детей плохо растут в утробе матери, что может сказаться на ряде патологий. Такие малыши зачастую имеют низкий вес при рождении, чаще болеют и даже умирают в младенчестве. А во взрослом возрасте они подвержены высокому риску развития диабета и проблем с сердцем. Ученые из Кембридсжкого университета (Великобритания) провели исследование на ГМО-мышах, чтобы узнать больше об этой патологии. Свои выводы они представили в журнале Developmental Cell.

Исследователи узнали подробности о способе, который плод использует для связи с плацентой, чтобы стимулировать правильное расширение ее кровеносных сосудов, а значит, и поступление к нему питательных веществ. Плод посылает сигнал, известный как IGF2, — он достигает плаценты через пуповину. Уровень IGF2 в пуповине повышался между 29-й неделей беременности и днем рождения. Слишком большое количество IGF2 связано с ускоренным ростом плода, слишком малое — с медленным.

О том, что IGF2 связан с ростом плода, ученые знали давно. Новаторство исследования английских специалистов в том, что они показали: IGF2 действует и как классический гормон — вырабатывается плодом, поступает в пуповину и плаценту. Кроме того, выводы ученых свидетельствуют о «борьбе» в утробе матери. Речь об отцовских и материнских генах, «конфликтующих» между собой.

Ген отца управляет потребностями плода в больших кровеносных сосудах, а другой тип гена матери в плаценте пытается контролировать то, какое количество пищи она обеспечивает. Происходит своего рода перетягивание каната, «битва» полов на уровне генома.

Исследование проводили на мышах, поскольку их генами можно манипулировать, чтобы имитировать различные условия развития. Это позволяет детально изучить всевозможные механизмы, происходящие в плоде и плаценте. Но физиология и биология мышей имеют много общего с физиологией и биологией человека, что позволяет ученым моделировать беременность у людей.