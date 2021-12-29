Санкции, госпереворот и "вагнергейт": главные скандалы с Зеленским в 2021 году

Для Владимира Зеленского новый 2021-й год был не самым успешным. Хоть в начале года его рейтинг вырос из-за введения санкций против Медведчука и его соратников, но позже череда скандалов и непростая социально-экономическая ситуация в Украине обрушила его рейтинг, сообщает Страна UA.

Вспоминаем главные скандалы с участием президента Владимира Зеленского и его окружения.

Санкции СНБО

В самом начале 2021 года президент Зеленский начал санкции против украинских граждан через механизм СНБО.

В феврале на заседании СНБО ввели санкции против одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также против народного депутата и соратника Медведчука Тараса Козака - якобы за финансирование терроризма.

Кроме персональных санкций против нардепов, под раздачу попали принадлежащие Тарасу Козаку телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik. Их вещание было заблокировано по решению СНБО.

Однако президент не остановился только на этих СМИ. 20 августа 2021 Зеленский ввёл санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и против самого сайта. После этого компания-регистратор заблокировала доменное имя strana.ua.

В целом же под "санкционную машину" Зеленского попали сотни граждан Украины. Среди них, помимо медиа, также люди, объявленные СНБО (без решения суда) "контрабандистами", крупные предприниматели (такие как Дмитрий Фирташ и Павел Фукс), компании-владельцы месторождений полезных ископаемых, а также люди, которых назвали "криминальными авторитетами".

Вот только полгода спустя выяснилось, что в санкционном списке СНБО по ста восьми представителям "криминалитета" были допущены ошибки.

Вчера, 28 декабря, Зеленский ввел санкции против телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, которые были созданы на базе заблокированных в феврале "112 Украина", NewsOne и Zik.

"Вагнергейт"

Группа "Bellingcat" опубликовала расследование о срыве спецоперации по задержанию членов "ЧВК Вагнера". Согласно расследованию, основной целью операции было приземлить самолет с "вагнеровцами" в Киеве и потом их задержать.

По одном из сценариев, в Украину должен был поступить "анонимный" звонок из Минска о бомбе на борту.

При этом президент Владимир Зеленский был в курсе операции и одобрил план. По этому вопросу гарант держал связь с бывшим главой ГУР Минобороны Василием Бурбой и с экс-замглавы СБУ Русланом Баранецким.

Однако на завершающем этапе спецоперация сорвалась. Как пишет Bellingcat на основании показаний Бурбы, распоряжение об отмене операции отдавал глава Офиса президента Андрей Ермак. Именно он от имени Зеленского предложил отложить задержание "вагнеровцев" на неделю.

Примечательно, что фактически за день до этого в рамках Трехсторонней контактной группы было договорено о перемирии на Донбассе. И, вероятно, операцию перенесли, чтоб не ставить перемирие под угрозу срыва. В результате спецоперацию отложили на 5 дней. Но уже за это время "вагнеровцев", которые прибыли в Минск, задержали белорусские спецслужбы.

В связи с этим в Украине развернулся огромный скандал: оппоненты Банковой обвиняли Ермака в госизмене - в том, что именно он или его окружение "слили" информацию белорусам или россиянам. Зеленскому и главе ОП пришлось оправдываться. Он заявил, что не давал никаких указаний о переносе спецоперации, а также сообщил, что по факту спецоперации не было.

Позже президент заявил на пресс-конференции, что спецоперация действительно планировалась. Но сам Зеленский запретил ее осуществлять из-за больших рисков, связанных с посадкой обманом самолета с "вагнеровцами" в Киеве.

Хотя, напомним, "Bellingcat" и Василий Бурба утверждают, что президент операцию санкционировал и лишь попросил перенести ее сроки.

"Офшорный квартал"

В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал новый массив документов Pandora Papers. Над проектом работало более 600 человек, которые охватили тайные сделки более чем трех сотен политиков по всему миру. В Украине расследованием занималось "Слидство Инфо".

Так, журналистам стало известно, что весной 2012 года "кварталовцы" зарегистрировали более десяти фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и Кипре. Главной в этой схеме оказалась фирма Maltex Multicapital Corp, разделенная поровну между фирмами Владимира Зеленского, братьями Сергеем и Борисом Шефирами, а также сценаристом студии "Квартал 95" Андреем Яковлевым.

По данным журналистов, Владимир Зеленский и его соратники из "95 Квартала" причастны к отмыванию 40 млн долларов, которые выводились олигархом Игорем Коломойским из "ПриватБанка" до его национализации.

В свою очередь, Зеленский в интервью журналистам не опроверг ни одного факта из расследования Pandora Papers (кроме того, что отмывал деньги Коломойского) и заявил, что создавая офшоры, пытался защитить свой бизнес от рейдерства. Он также пояснил, что офшоры были необходимы для защиты от украинской налоговой. Мол, во времена президента Януковича все так "структурировали" свой бизнес.

Похищение судьи Чауса

В 2016 году бывшего украинского судью Николая Чауса обвинили в получении взятки. Вскоре Чаус исчез. После этого судья обнаружился в Кишиневе, где попросил политического убежища.

После прихода к власти Зеленского, Чаус стал восприниматься как важный свидетель, который может дать показания против Порошенко относительно того как его помогли сбежать из Украины. Дело было за малым - доиться того, чтоб Молдова его выдала нашей стране.

И вот весной 2021 года его похищают в Кишиневе и увозят в неизвестном направлении. Власти Молдовы вскоре заявляли, что к похищению Чауса причастны украинские спецслужбы. На это указывали и расследования, которые проводили украинские журналисты.

Из-за этого ухудшились отношения двух президентов - Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду. По слухам, их встреча в Грузии прошла напряженно и на повышенных тонах.

Еще в середине лета 2021 года Николай Чаус давал о себе знать, снимая видео, которые появлялись в специально созданном Телеграм-канале. Но в какой-то момент ролики перестали публиковать.

Неожиданно в предпоследний день июля Чаус в одних трусах появился в селе Мазуровка Винницкой области и сдался украинским правоохранителям.

Позже в ВАКС прошло заседание об избрании ему меры пресечения – судью отправили под круглосуточный домашний арест. А в конце ноября суд продлил меру пресечения до 24 января следующего года.

"Гутагейт"

Еще одним громким скандалом стало празднование 21 ноября юбилея главы Офиса президента Андрея Ермака, на которое также был приглашен Владимир Зеленский и высокопоставленные сотрудники Банковой.

Отмечали праздник в государственной резиденции президента "Синегора".

Туда юбиляр и Зеленский отправились еще днем в пятницу, 19 ноября, но так как день рождения Ермака совпал с годовщиной Евромайдана, президенту и главе ОП пришлось вернуться в Киев, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях. А потом улетели "догуливать" обратно.

При этом гостей на праздник доставляли вертолетами ГСЧС и военных. Хотя ни президент, ни, тем более, его гости никакого права на пользование ими не имеют в личных целей, связанных с юбилеями или вечеринками.

В Офисе президента сначала долго уклонялись от комментариев по этому вопросу. Но позже на пресс-конференции 26 ноября Зеленский жаловался, мол, его преследуют журналисты и лишают его права на личную жизнь, но признал, что летал на вертолете спасателей. Объяснив, что его самолет и вертолет сломаны.

Пресс-конференция 26 ноября и заявление о "госперевороте"

Многочисленные скандалы привели к тому, что президенту пришлось оправдываться по каждому из пунктов.

Для этого в ноябре он созвал экстренную пресс-конференцию в коворкинге на Арсенальной и ответил на вопросы тридцати двух журналистов, которых пригласили на встречу с президентом.

В самом начале пресс-конференции Зеленский вдруг заявил, что некие украинцы, включая Рината Ахметова, якобы вместе с Россией готовили госпереворот в Украине, намеченный на 1-2 декабря. И что в подтверждение этого якобы есть аудиозапись.

"Получил я информацию, что 1-го числа в нашем государстве будет государственный переворот... Могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины и представители России обговаривают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине" , - заявил Зеленский во время пресс-конференции.

При этом каких-либо доказательств того, что Ахметов или его люди готовили переворот, так и не представлено. Более того, первого декабря никакого переворота не произошло. И стало понятно, что эта версия выдумана на скорую руку как ответ на резкую критику в адрес президента, звучащую в последнее время с телеканалов Ахметова.