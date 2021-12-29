Сроки ремонтов в электросетях Киева перенесли в связи с праздниками

В столице и области отменят работы на электросетях с отключением света, запланированные ранее на период с 29 декабря по 10 января. Об этом сообщает пресс-служба﻿ ДТЭК "Киевские электросети".

ДТЭК скорректировал график проведения плановых работ с 29 декабря по 10 января для того, чтобы не отключать электроэнергию в домах клиентов в эти дни, пишет пресс-служба компании.

"Мы понимаем, как важно нашим клиентам встречать новогодние праздники дома со светом, теплом, уютом и комфортом. Это особо актуально в период низких температур и ухудшения погодных условий, которые мы наблюдаем сейчас. ДТЭК — надежная и ответственная компания, которая заботится о своих клиентах и понимает, что бесперебойное электроснабжение — это тепло и уют в праздничные дни", – сообщили в компании.

В связи с этим, график плановых работ на период с 29 декабря по 10 января будет скорректирован: плановые работы по усилению инфраструктуры сетей проводиться не будут, а значит не будет и отключения света.

В то же время, в компании уточнили, что аварийные бригады компании в праздничный период продолжат работу в режиме 24/7, чтобы возвращать свет в дома клиентов в случае аварий или непогоды.